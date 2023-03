Mauricio Israel dice que Darío Osorio "Se hizo el choro con Berizzo"

Darío Osorio fue dado de baja producto de unas molestias de los trabajos para el amistoso que juega este lunes Chile ante Paraguay en el estadio Monumental, pero Israel cree otra cosa.

"Dicen que está lesionado. Tiene una pequeña lesión pero no era razón para sacarlo de la selección. Supe de muy buena fuente que Darío Osorio en un entrenamiento se molestó porque le hicieron un foul, reclamó muy fuertemente. Berizzo le llamó la atención, él no lo pescó, no le hizo caso. Y cuando Berizzo fue a discutir con él, se hizo el choro. Para afuera", dijo el conductor de Círculo Central. Pero no se quedó ahí, ya que el comunicador asegura que: "Esta misma situación ya se había producido con este chico en la selección Sub 20 de Patricio Ormazábal. Si se confirma esto, porque todos se protegen, la decisión de Berizzo es la correcta. Pero lo que no me parece es que no se sepa, porque le están haciendo un daño a este gallo", comenzó diciendo el ex Mega.

Finalmente, el periodista respaldó la decisión del técnico Eduardo Berizzo, más allá de la reacción del jugador. "El liderazgo de Berizzo fue haberlo sacado. El problema es no comunicar las cosas. Es un activo de la U, pero lo sacaron igual", concluyó.

Chile y Paraguay se enfrentan este lunes desde las 21:30 horas en el estadio Monumental, en el marco de la primera fecha FIFA de amistosos de 2023.

