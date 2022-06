Mauricio Israel defiende a Guarello y hace pebre a Tudor

Mauricio Israel, conductor de “Círculo Central” de TV+, salió en defensa de Juan Cristóbal Guarello, tras la polémica entrevista con el director deportivo nacional Francis Cagigao en Los Tenores de ADN. Además, se lanzó contra Luka Tudor.

"Se le hizo una encerrona, a mi jucio, a un integrante del programa que es Guarello. Llevaron a Cagigao y le dieron casi 12 minutos para que lo destrozaran, según palabras de otro integrante en un audio que se filtró”, partió manifestando Israel.

Tras ello, el comunicador estableció que “primero quiero decir que Cagigao se me terminó de caer. En segundo lugar, estoy absolutamente con Juan Cristóbal Guarello”.

“En tercer lugar, lamentablemente a Luka Tudor el audio lo condena. Lo que hizo fue muy feo, él hace cosas feas muchas veces”, agregó.

Israel no se quedó ahí con sus críticas al exdelantero de la UC y lanzó lo siguiente: “No sé si me quiera agarrar por el cuello como lo dijo en algún minuto. Me da lo mismo. Lo que hiciste con Guarello no se hace. Toda mi solidaridad”.