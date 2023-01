Mauricio Israel asegura "no recordar el monto" de la deuda con Rodrigo Herrera

En el programa "Sígueme y te sigo", Mauricio Israel admitió que mantiene una deuda con el periodista Rodrigo Herrera de hace más de 10 años.

En el programa de TV+, Israel habló a la cámara hacia Herrera y dijo: "Cuando tú quieras, en el lugar que quieras, y dónde quieras, lo mismo que dije en el 2011, 2013, lo mismo que te dije cuando me llamaste por teléfono para que habláramos".

"Nunca he desmentido nada, lo del auto es cierto. Él me avaluó un auto, el auto se entregó, se pagó la deuda. Él dice que en algún momento me prestó una plata, yo nunca lo he puesto en duda", siguió afirmando el ex rostro de Mega.

Sin embargo, dijo que: "No recuerdo el monto, si fue un millón o dos. No me acuerdo exactamente cuánto era, yo tengo un monto en mi cabeza (...) que diga él cuánto y no se le va a discutir".