El Huaso contó detalles de su amistad con el "Niño Maravilla".

El lateral de Flamengo conversó en el programa De Tú a Tú, de Martín Cárcamo. "Tenemos muchas cosas en común. Bueno, él se cree más modelo, él dice que es más lindo. De familia somos muy parecidos".

El aspecto familiar también guarda semejanzas. "Incluso cuando mi mamá conoce a la suya, fue como si fueran hermanas. Madres solteras, que luchan. Él también tiene un padre que lo crió y que no es su papá biológico. Los ‘sin papás’ nos llamamos", recordó.

Se conocieron en una selección chilena Sub 15 en donde Alexis venía de una infancia muy dura: "fue peor, porque su Tocopilla era diferente. Él lavaba autos para poder ir a jugar o comprarse una pelota".

"Hasta el día de hoy, Alexis vive el fútbol mucho más que yo. Son pocas las personas que conozco que son al 100 por ciento fútbol. Alexis tiene una mochila muy difícil de llevar para nuestro fútbol, como la tienen Arturo (Vidal) y Claudio (Bravo)", profundiza el Huaso.

"De música somos parecidos. Nos gusta mucho más la música suave, de Romeo Santos. Tomamos mate juntos. Pero después empieza lo otro, ve las películas de Rocky Balboa, es un desastre, y se mete en la televisión", reconoce.

"Y aparte que somos bipolares los dos, no nos ponemos de acuerdo. Si nos enojamos, marido y mujer, no nos pedimos perdón ninguno de los dos y podemos estar peleados los dos días, no nos mandamos mensajes, y después llegamos y nos abrazamos. Hasta el día de hoy somos así. Somos un matrimonio total", cerró.