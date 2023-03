El lateral se refirió a su posible salida de Isla en el conjunto ‘Cruzado’, la cual dejó en manos del entrenador de turno y el presidente de la UC.

“Tengo contrato. Lo otro lo verá el entrenador y el presidente. Si no está contento con mi rendimiento, uno puede tomar otro rumbo, pero yo nunca he estado en un equipo donde quiero estar. Estoy trabajando, sé que voy a volver al ritmo que muchos me conocen“, comenzó señalando Isla.

"Cuando uno vive cosas negativas en lo futbolístico, tienes muchas personas atrás que te apoyan. Sé cuándo juego bien y cuando no, estoy más en la carrera de retirarme que de ser joven. Es como que nunca tenga que estar en la banca y no es así, cuando uno está en momentos difíciles, tiene que estar en la banca.”, declaró.

"Cuando uno pasa por momentos difíciles futbolísticamente, es difícil aportar. Seguro que voy a volver. Uno tiene que entrenar y recuperar la alegría, es difícil convivir con todos cuando te critican tanto. Lo que más daña es que salgan cosas que perjudiquen a mi club, busco aportar al plantel y a los más jóvenes. Quiero recuperar mi energía“, cerró.