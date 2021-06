Las reacciones al hilarante Instagram Live de Bravo e Isla

Mauricio Isla y Claudio Bravo fueron protagonistas de una entretenida transmisión que tuvo más de 60 mil auditores, la dupla inseparable durante estos días en Brasil.

En esta ocasión, ambos hablaron de todo un poco, y el "Huaso" volvió a aclarar de qué equipo es hincha.



"Yo siempre lo he dicho. Soy hincha de la U por mi familia, por mi madre, pero siempre he tenido cariño a la Católica, por los 10 años de formación", recalcó el actual jugador del Flamengo que no descartó de cuajo la llegada al club azul. Más rato aseguró: "Yo lo separo. Soy directo, digo de quién soy hincha, pero también agradezco a las personas que me han ayudado".

Por su parte, el capitán de Chile abordó uno de los planes que tiene para el futuro: ser entrenador. Isla lo confirmó y tirando la talla confesó: "Yo le dije al 'Capi' que yo era el segundo, que yo me dedicaba a jugar de local y él viajaba en avión".



De todas formas, el portero formado en Colo Colo ahondó: "Ahí hay una faceta que no conoce la gente aún, en el tema administrativo andas bien. El tema de gestión recursos, gestión humana. Pero puede ser, a futuro, dirigir una selección sería bonito, como jugador hemos tenido la suerte de vivir buenos momentos, imagínate después como entrenador tener momentos similares".

