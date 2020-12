Mauricio Isla se refirió a la inminente salida de Reinaldo Rueda de La Roja

El defensor de Flamengo, Mauricio Isla habló sobre la posible salida de Rueda y comparó a su entrenador en el Mengao con Marcelo Bielsa.

El jugador chileno, Mauricio Isla, dialogó con el sitio oficial de su club, Flamengo, y llenó de elogios a su entrenador, Rogerio Ceni, a quien comparó con Marcelo Bielsa. Además, se refirió a la casi lista salida de Reinaldo Rueda de la banca chilena rumbo al combinado de Colombia.

"No he hablado con él sobre si se va a ir de la Selección Chilena o se va ir a Colombia. Es una decisión muy personal. Rueda es un buen entrenador, pero no sé nada. En este momento sólo estoy concentrado en el Flamengo", aseguró.

Sobre su presente en Flamengo, donde marcó un tanto en la victoria 4-3 sobre el Bahía, tuvo muchos elogios para Rogerio Ceni. Es más, el lateral chileno afirmó que el ex arquero brasileño tiene muchas similitudes en el trabajo con el realizado por Marcelo Bielsa en la Selección Chilena.

"Estoy muy sorprendido (con Rogerio Ceni), trabaja mucho, tiene una conexión con un entrenador que tuve, Marcelo Bielsa. La intensidad, todo me recuerdo mucho a Bielsa", expresó el Huaso.

El ‘Huaso Cósmico’ estuvo bajo el mando del técnico rosarino entre 2007 y comienzos de 2011, cuando el ‘Loco’ dirigía a la Selección Chilena. En la actualidad, el estratega argentino está en la banca del Leeds United de Inglaterra, equipo al que regresó a la Premier League después de 16 años.

Finalmente, Isla se refirió a su estadía en el fútbol de Brasil, y confesó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de jugar en Sudamérica.

"Hay grandes jugadores y líderes. Brasil tiene los mejores laterales del mundo,como Roberto Carlos, Cafú, Marcelo, Dani Alves, Maicon...así que para mí era una obsesión llegar acá, donde se juega un fútbol bonito", concluyó.

Puedes revisar la entrevista realizada a Mauricio Isla en "Entrevista coletiva" de FLA TV haciendo click aquí.