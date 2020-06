El lateral izquierdo se refirió a la posibilidad de jugar en Universidad de Chile.

Isla es tentado por Boca de Argentina para seguir su carrera, el jugador formado en la UC aclaró su panorama y, según sus palabras, haría una parada en el extranjero antes de llegar a los azules.

“Yo he tenido solo una conversación con Boca Juniors y ellos me pidieron, pero hasta ahora no sé nada. Sí, me encantaría de corazón jugar en la U, es mi sueño, es el sueño de mi madre y de mi familia”, partió contando Isla a Emol.

“Cuando uno tiene algo en el corazón claramente quiere jugar, pero ¿te digo la verdad? Ojalá juegue en los dos: En Boca y en la U”, agregó el ‘huaso’.

“Desde niño fui siempre hincha de la U, iba a entrenar todos los años a la Católica, pero siempre fui hincha de la U. La Católica me hizo crecer, me dio todo, pero yo siempre fui hincha de la U”, comentó el lateral.

Luego, consultado por el mejor técnico que ha tenido en su carrera, Isla no tuvo dudas para elegir a un ex DT de La Roja.

“Lejos, lejos, Marcelo Bielsa ha sido el mejor entrenador que he tenido. Es el que más me ha enseñado y que más he seguido por sus características. En segundo lugar me quedaría con Sampaoli, tiene los mismos trabajos de Bielsa, pero sí, él hablaba mucho con los jugadores”, sentenció.