Mauricio "Huaso" Isla está feliz de: "Volver a la franja"

Tras confirmarse su arribo a San Carlos de Apoquindo, Mauricio Isla dio sus primeras declaraciones como jugador de Universidad Católica. "Estoy bastante contento, muy feliz de volver al club donde tengo muchos recuerdos. Volver a la franja, al vesturario y al lugar donde venía con mi familia a los nueve años. Son muchos recuerdos", dijo al sitio oficial del club.

Para Mauricio Isla, más allá de lo emocional, es su debut en nuestro país lo que lo motiva. "He estado muchos años en Europa, me fui joven. Tengo una sensación muy linda por debutar en el fútbol chileno. Se dio la oportunidad de venir al club que me formó, así que las cosas están saliendo bien".

De hecho, para el lateral la racha de títulos de Universidad Católica fue uno de los factores para aceptar el desafío en nuesto país: "Este club en los últimos años salió campeón y para mí es importante".

El Huaso tuvo elogios para el trabajo de los Cruzados en los últimos años. "Han hecho las cosas muy bien, han formado jugadores importantes y lo seguirá haciendo. Tengo recuerdos lindos por lo que viví con mis compañeros de cadetes, fueron casi 10 años. Espero repetirlos en el primer equipo y darle mucha felicidad a los hinchas".