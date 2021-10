Maturana, en conversación con TNT Sports tras el encuentro, el mediocampista se refirió a su festejo en el triunfo 2-1 ante Magallanes y reveló las razones que lo llevaron a festejar con un sombrero de "Minero".

"Es el sombrero del minero, el que representa a esta institución, el que día a día lucha por la economía del país, les mandó un gran saludo y un abrazo", explicó Maturana.

"Es fuerte lo que viven cuando perdemos nosotros porque es una de sus únicas alegrías, por eso se lo dedico a todos ellos".

Finalmente contó detalles de cómo consiguió el casco. "Soy amigo de la familia Astorga, me han tratado muy bien y me han acompañado en estos difíciles momentos, porque no tengo a mi hija acá para estar conmigo. Se los agradezco, por todo el cariño que me han dado y por las comidas, porque no me han hecho gastar plata".

¡GOLAZOOOOOOOO! ⚽️🦊



Nicolas Maturana se gradúa como Minero de esta tierra 🏜☀️⛏



¡POR TODOS LOS MINEROS!#TodosPorCobreloa pic.twitter.com/mxkX4FdnhW — Cobreloa (en 🏡) (@Cobreloa_SADP) October 6, 2021

44' ¡Gooooool de Cobreloa! Centro notable desde la derecha y más notable palomita de Nicolás Maturana para aumentar la cuenta a favor del zorro. #Cobreloa 2 #Magallanes 0 https://t.co/ctSc72Tdvk. — Enelcamarin.cl (@enelcamarin) October 6, 2021

