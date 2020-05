El actual volante de Colo Colo, Nicolás Maturana, recordó una curiosa anécdota que vivió con el ex portero trasandino Agustín Orión durante el duelo de visita ante Atlético Nacional por la Copa Libertadores de 2018.

El ex Palestino contó en un Live de Instagram que en dicho encuentro "entramos a la cancha, nos reunimos y Orión me dice: 'Si no corrés para atrás te rompo la cara, te rompo la cara, te rompo todo'. Y yo quedé... 'ya, ya'. Y corrí más que la chucha ese partido, y siempre pensaba en Orión, en Orión, en Orión (risas)".

"Menos mal que nos fue bien: 'Te dije guarén. Si no corrés te rompo la cara, Maturana'. Y me lo dijo serio, primera vez que se pone tan serio. Y el 'Chaco' Insaurralde estaba cagado de la risa, Carlitos Carmona igual, cagados de la risa los dos", agregó.

Además, Maturana elogió a Jorge Valdivia afirmando que "muchos critican al 'Mago' (Valdivia), y el 'Mago' jugó ese partido desgarrado y le puso talento igual. Nadie nos tenía fe en esa Libertadores y clasificamos igual. Hace cuánto que un equipo chileno no clasificaba".

"Jugaba bien el 'Mago'. Y 'Pajarito' (Jaime Valdés) igual anduvo bien en esa Copa. Sobre todo en Ecuador, jugó un partidazo igual. El 'Tanque' (Esteban Paredes) igual. 'Baecita' (Claudio Baeza), uf. Por eso les digo. Colo Colo tiene tremendo equipo, ahora también", sentenció.