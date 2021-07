Matías Zaldivia conversó con la señal de TNT Sports tras el empate sin goles entre Cruzados y Albos en San Carlos de Apoquindo.

“Católica por momentos no pudo pasar la mitad de cancha. Enfrentar a un equipo de esta categoría y ser superior como fuimos por momentos es una buena señal. Hubo pocas situaciones. Fuimos un poquito superiores, pero el empate terminó siendo justo“, explicó de entrada el defensor.

El jugador trasandino aprovechó de aclarar su estado de salud tras ser reemplazado por una dolencia en el hombro izquierdo.

“Fue sólo una luxación. Me va a doler un poquito, pero nada grave. Me pudieron colocar el hombro. En este tipo de partidos no quiere salir nadie y la calentura fue un poco por ese lado. Por suerte tuvimos un gran partido”, cerró Zaldivia.

A través de una plubicación de Instagram mostró sus ganas de volver a las canchas con los albos:

"Vamos cacique que queda mucho camino por recorrer pero sin dudas este es el camino!!

#todosjuntos#vamoscacique"

