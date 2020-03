El zaguero trasandino fue titular en la igualdad del Cacique ante Deportes Colina en un partido amistoso en el Estadio Monumental a puertas cerradas.

Zaldivia jugó los dos tiempos de 25 minutos en el equipo de Gualberto Jara y manifestó su alegría por volver a jugar un partido."Cansado, volver siempre cuesta, pero estos partidos me van a ayudar a tener el ritmo que tenía antes de la lesión. Hoy hice 50 minutos, me sentí muy bien y hay que ir sumando para ir metiéndome. Me vino muy bien, llevo varias semanas entrenando con el plantel, pero un partido es un ritmo distinto", comentó en conversación con Colo Colo TV.

"Fue bravo, por suerte como ya había pasado esta lesión tenía muchas cosas claras. El tema del tiempo, no apurarme, tomé esto con bastante calma. Con el apoyo de mis compañeros, familiia y amigos se puede salir adelante". añadió.

Tras su larga recuperación en el Cacique, el argentino cree que: "Se sufre demasiado estando afuera, ya no lo puedo ver más", añadió.

Finalmente se refirió a la situación que se vive Chile a causa del coronavirus: "Al principio no pensamos que esto iba a ser tan grande. Hoy en día la cosa está muy seria, hay que tomar real conciencia de lo que está pasando, esta muriendo mucha gente. El doctor nos dio una charla para tener tranquilidad, si bien hay que tener precauciones tampoco es que nos vayamos a morir todos. Si tenemos los sìntomas hay que decirlo rápidamente para entrar en cuarentena y no contagiar a los compañeros", cerró.