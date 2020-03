El defensa trasandino se recuperó de una larga lesión y ya está en condiciones de volver a las canchas.

Matías Zaldivia, reconoció que está muy cerca de obtener la nacionalidad chilena. Una noticia que podría interesarle a Reinaldo Rueda, ya que el colombiano está constantemente buscando jugadores para esa zona del campo de juego.

"En enero cumplo los cinco años y ahí ya estoy habilitado para hacer los papeles de la nacionalidad", confesó el zaguero trasandino en diálogo con CDF.

Respecto a la posibilidad de jugar por Chile, Zaldivia manifestó que "lo de la selección siempre lo dije. Es algo muy lindo y si me llega a tocar en el futuro, me encantaría", concluyendo "lo tengo decidido y si no pasa nada raro voy a hacer la nacionalidad".

También tuvo palabras para el nuevo entrenador para Colo Colo, sosteniendo que "no somos los encargados de postular a nadie o decir qué técnico debe venir, pero sí debe ser un ganador y un DT trabajador porque la verdad que este grupo trabaja muy bien y es muy respetuoso".