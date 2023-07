Matías Zaldivia sueña con salir campeón con Universidad de Chile

Matías Zaldivia lamentó la dura derrota ante Magallanes en La Calera, el defensor conversó con los medios sobre su lesión: “es un esguince leve, ahora tengo que hablar con el doctor para saber cuántos días serán. No sé nada, por el dolor, te diría que es difícil que llegue ante O’Higgins“.

El ex Colo Colo no tiene dudas de lo que puede rendir el cuadro azul en el segundo semestre: “teníamos una gran ilusión de ganar ayer para volver a meternos arriba, pero no hay que agachar la cabeza. Cuando nos tocó ganar tres seguidos, no teníamos que creer que éramos candidatos y ahora no tenemos que creer que somos los peores. Hay que volver a ser un equipo más duro y después los resultados vendrán solos”.

"Tenemos partidos para levantar cabeza, pero tenemos que preocuparnos más de nosotros. Hay 10 equipos en 6 puntos, el campeonato está muy parejo, es imposible que nos bajen de la pelea por el título . Dimos un paso adelante en la tenencia de la pelota, pero tenemos que seguir mejorando en otros aspectos”, declaró Zaldivia.

Foto de Matías Zaldivia en la Clínica: Carlitos Rudloff

El zaguero está lleno de optimismo pese a los malos resultados de su equipo: “hay que mirar para atrás, cómo venía el club. Estar en zona de clasificación internacional tampoco es malo. Tenemos que jugar todavía con muchos de los equipos que están arriba, hay que tener tranquilidad”.

No será la única baja de la U ante Los Celestes en el siguiente partido: Según información de Radio Agricultura, "la presencia de Juan Pablo Gómez ante O’Higgins quedó descartada. El lateral derecho de 32 años espera por el diagnóstico oficial de su afección, pero todo indica que es un esguince en su tobillo izquierdo, por lo que no estará disponible", informaron desde el medio antes citado.