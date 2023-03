Matías Zaldivia sueña con ganarle a Colo Colo en el Monumental

En diálogo con Los Tenores de Radio ADN, Zaldivia aseguró que aún no piensa en ese compromiso y que solo reflexionan del próximo rival, Unión La Calera. "En mi cabeza todavía no está el clásico. Sabemos el partido que se viene, trato de no pensar más allá de La Calera. Estamos todos en la misma en el plantel, porque somos un equipo que se está construyendo y pensar en el clásico sería un error. Si queremos llegar bien al clásico tenemos que hacer un buen partido el jueves, seguir reforzando lo que vinimos haciendo bien y mejorar esas cositas que aún nos faltan. El clásico será un partido muy emocionante y ojalá lleguemos bien preparados", confirmó Zaldivia.

Consultado respecto a si es que si convierte un gol en el Estadio Monumental: "los que me conocen saben que soy una persona muy respetuosa, pero obviamente no estoy pensando en hacer un gol si no en hacer un gran partido y que el equipo gane", recalcó y de paso comentó lo que ha vivido en las calles cuando se ha encontrado con hinchas de los albos, "tengo que agradecer a la gente que me he encontrado, alguno que otro me ha insultado, pero en sí me han tratado con mucho respeto", aclaró.

"Trabajé no con psicólogo, pero sí con un couching. Antes no estaba acostumbrado a trabajar con profesionales así, a veces los futbolistas nos cuesta abrirnos a esas cosas, pero la verdad es que a mi me ayudó mucho", afirmó el ex Chacarita.