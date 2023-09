Matías Zaldivia se confiesa y revive su polémica salida de Colo Colo

Matías Zaldivia estuvo durante muchos meses en el ojo de la polémica después de abandonar Colo Colo para llegar a Universidad de Chile, todo esto tras estar casi ocho años en el Cacique. En ese contexto, el defensor se confesó y aseguró lo más doloroso de dejar el club.

"Lo dije en su momento, a mí lo que me molestaron fueron las formas de que se dio todo. Pero estoy muy agradecido del club de todo lo que me dio, de cómo me hizo ser un mejor jugador, de toda la experiencia que agarré", mencionó el defensor en conversación con Misión Deporte.

En esa misma línea, continuó señalando que "las formas no fueron las que a mí me hubieran gustado después de haber pasado tanto tiempo, entonces esa fue la parte fea".

Luego, tuvo tiempo para recordar su estadía en el Estadio Monumental, lugar donde ganó ocho títulos en la misma cantidad de años.

"Fue muy lindo, me tocó ganar muchos campeonatos. Estuve ocho años ahí, conocí gente del club que hoy sigo teniendo relación que fue excelente conmigo", agregó Matías Zaldivia.

Respecto a su tiempo en el Cacique, volvió a señalar que fue "una etapa muy linda de mi carrera, con muchos títulos, muchos partidos, torneos internacionales que me hicieron crecer y ser otro jugador".

Porqué Matías Zaldivia eligió a la U

El defensor argentino nacionalizado chileno también recalcó el porqué tomó la difícil misión de abandonar Colo Colo para recaer en la U, el principal archirrival de los albos.

"Siempre le dije a mi representante que, si seguía en Chile, quería jugar en los equipos grandes, esa era mi ilusión, en cualquier grande de Sudamérica. No quería bajar de un equipo que pelee copas, que pelee torneos, que sea grande y tenga una gran hinchada", aseguró respecto a su llegada a Universidad de Chile.