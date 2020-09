Matías Zaldivia rompió el silencio: “Voy a volver más fuerte que nunca”

Matías Zaldivia tuvo que ser operado tras cortarse el tendón de Aquiles, y aunque no se sabe cuando volverá a jugar prometió volver con todo.

Un triste episodio conmocionó a Colo-Colo hace algunos días. Y es que el central argentino venía de dejar atrás una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda que lo dejó 6 meses fuera de las canchas, y ahora tuvo que ser ingresado nuevamente a pabellón después de cortarse el tendón de Aquiles de su pie derecho.

Sin embargo, el ex defensor de Arsenal de Sarandí no había dicho nada sobre su grave lesión, y en la previa del encuentro entre Colo-Colo y Athletico Paranaense por el Grupo C de Copa Libertadores, decidió romper el silencio.

Así, el zaguero utilizó su cuenta de Instagram para subir un registro tras ser operado, y aprovechó también para dar las gracias a los seguidores albos por el apoyo entregado, y les hizo una importante promesa para cumplir cuando pueda volver a la actividad.

“Ya de alta, un día menos para la vuelta. Gracias a todos por los mensajes de apoyo, son la fuerza que me hace salir siempre adelante”, comenzó señalado Zaldivia en el post que ya cuenta con casi 20 mil likes.

“No tengo palabras para agradecerles y les prometo que voy a volver mas fuerte que nunca!!Gracias a toda la gente que esta conmigo día a día. Nos vemos pronto adentro de una cancha”, finalizó con promesa incluída para el pueblo colocolino.

Así, el 4 de los albos acaba de recibir el alta médica para comenzar el largo proceso de recuperación al que será sometido, y si bien no hay plazo exacto para que Zaldivia vuelva a las canchas, de todas formas estaría mínimo 8 meses sin entrar a una cancha de fútbol.