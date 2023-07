Matías Zaldivia comparó a la U con el Manchester City

El actual defensa de Universidad de Chile Matías Zaldivia analizó la dura caída por 3-0 ante Unión Española y reconoció los fallos del equipo azul.

"Hubo muchos errores en todas las líneas. No estuvimos en la noche. No fuimos el equipo que solemos ser; duro, fuerte. Pero bueno, tampoco hay que pensar que la semana pasada éramos el City ni que hoy somos los peores", expresó a la salida del Estadio Santa Laura ante los medios nacionales.

"Somos un equipo que da todo los 90 minutos y cuando bajamos la intesidad se nos nota. Estamos tranquilos, obviamente doloridos por la derrota. El sábado (22 de julio) tenemos una revancha rápida y hay que entrenar para pensar en Palestino", añadió el ex Colo Colo.

"Nos duele cuando nuestra gente viene a la cancha y no le podemos regalar una victoria. Estuvieron con Huachipato y les dimos una alegría, pero ahora no se nos dio. Como dije, hay que hacer el duelo rápido y pedir perdón a la gente. No supimos estar en la cancha", continuó relatando el zaguero.

"Agradecer a la gente que vino a a alentar. Pudieron volver al estadio. Ojalá que así sea todas las semanas, porque para nosotros es muy importante que estén", dijo Zaldivia.

Sobre los incidenetes, aseveró que: "Tratamos de que se calmaran un poco para que el partido siga, porque se estaba abriendo una reja y el árbitro nos dijo que no quería jugar hasta que eso se cierre. Por suerte entendieron, se calmaron y pudimos seguir jugando", cerró.