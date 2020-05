El lateral izquierdo de los azules se refirió al futuro de su ex compañero de equipo.

El trasandino conversó con La Tercera y analizó la posibiliad de que Herrera vuelva al CDA: “se extraña. Es raro. En diciembre cuando volvimos a entrenar el saber que no iba a estar era muy extraño. Llegar al camarín y ver su puesto vacío fue extraño. Se extraña mucho. Si bien era enojón, yo me llevaba bien con él. Siempre lo recuerdo con mucho cariño”, comentó.

“Sabía que lo que decía en la prensa ya lo había dicho adentro del club. No es que tuviese doble versión, lo que pensaba es lo que decía. A veces cuando le tocaba prensa, nosotros le decíamos en broma: ‘uhh! lo voy a escuchar hoy para ver qué pasa mañana’. Él se reía, se lo tirábamos en broma”, agregó Rodríguez.

Sobre el futuro del golero de Everton, fue tajante: “si Johnny se tiene que retirar en algún lugar, tiene que ser en el club que él ama y al que le dio tanto. Y ese club es la U. Le doy la jineta, no tengo problemas”, aseveró.

También habló sobre su continuidad en los universitarios: “mi contrato termina en diciembre, pero si yo juego el 60% de los partidos se me hace un año más. Pero con esta para, si contamos los partidos que jugué, ya los cumplí. Pero bueno, no me gustaría que fuese así. Quiero volver a jugar, es muy loco no saber cuándo”, sentenció.