Matías Rodríguez recordó su peor momento en la U en un Superclásico

El ex capitán azul, Matías Rodríguez, se refirió al gran dolor que significó para él no vencer a Colo Colo antes de irse de Universidad de Chile.

Matías Rodríguez, ex jugador y capitán de Universidad de Chile, se refirió a la mala racha que arrastran los azules ante su clásico rival, Colo Colo, a quienes no vencen hace ocho años. El argentino fue parte de una época gloriosa del club donde vencieron varias veces a los albos, pero reconoció que se fue con una deuda pendiente.

Así lo dejó en claro en entrevista con el programa “After En Cancha”, donde el lateral derecho se refirió al triste registro. "Fue una deuda no ganarle a Colo Colo antes de irme. El último clásico que se jugó el año pasado, cuando aún era parte del plantel, era lo que más quería”, señaló de entrada.

“Les dije a mis compañeros que si lo ganábamos, me iba tranquilo, pero lo empatamos. Habrá que seguir intentándolo, sé que el hincha está cansado de escuchar promesas, pero no queda otra que seguir confiando en los que estén y seguir apoyando. Se debe cortar esta racha en algún momento, ojalá lo antes posible”, complementó.

Con respecto a lo mismo, Rodríguez reveló que su peor momento en la U fue justamente en un Superclásico, en el cual no tuvo un buen rendimiento. "En un partido ante la contra, me sentí muy triste por rendimiento propio. Además del resultado, pero ese partido me hizo sentir inservible, me sentí un inútil, quería hacer un pozo, meterme adentro y no salir por tres días, fue un momento muy triste", rememoró.

Al ser consultado sobre las críticas que reciben los más experimentados del plantel por la mala racha, el actual jugador de Defensa y Justicia es claro. "Siempre criticarán a los que más tiempo llevan, es parte del juego. Mientras las críticas sean por rendimiento, bienvenido sean. Hay cosas que no son reales”.

“Las críticas existirán siempre y eso como jugadores tenemos que saber que es la ley del juego, hay que ser muy fuertes y apoyarse entre todos. Lo que pase afuera no tiene que cambiar el rumbo de lo que estamos pensando adentro", agregó.

Para finalizar, respaldó el proceso de Esteban Valencia. "Al "Huevo" lo conozco muy bien, son gente que trabajan y aman el club. Qué mejor que tener gente que conozca lo que es estar en la U. Le deseo lo mejor, si le va bien a ellos le va bien a la U, y si le va bien a la U, todos estamos bien", cerró.