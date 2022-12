Matías Moya en su llegada a Colo Colo: "Sé lo que es jugar en un club grande"

El nuevo jugador de los albos posó ante los medios de comunicación en la sala de conferencias del Estadio Monumental y tuvo sus primeras palabras con la camiseta del cuado de Quinteros.

"Estoy muy agradecido con los dirigentes, el cuerpo técnico y toda la gente del club por confiar en mí. Estoy muy feliz y es un gran paso para mi carrera", partió señalando Moya.

El atacante formado en River espera poder hacer un buen trabajo “vengo con mucha ambición e ilusión, a aportar mi granito de arena, a sumar. Ojalá podamos conseguir muchas cosas importantes este año".

"Desde el primer día que me enteré me puse feliz, vengo al último campeón, así que muy feliz por eso. Yo me formé en River, sé lo que es jugar en un club grande, lo que piden. Con trabajo de todo el equipo queremos conseguir cosas importantes", indicó a los medios en Macul.

💪🏼⚪️⚫️ Un nuevo integrante para el Colo-Colo 2023.



¡Bienvenido, Mati! 👋🏼 pic.twitter.com/g8BJkqOJW3 — Colo-Colo (@ColoColo) December 16, 2022