Matías Fernández, en diálogo con el programa "De a Tres", con Claudio Borghi, Marcelo Vega y Juvenal Olmos, Fernández comentó que "Me presenté al primer entrenamiento a las 9 de la mañana. Llegué con mi papá. Viajamos a las 5:30 de la mañana desde La Calera. Llegamos y con lo nervioso que estaba no tomé desayuno. Calentamos y todo bien, primera pelota que agarro, salté, la paré de pecho, me pasé a uno, a otro, di el pase y me desmayé".

Siguiendo con la historia, Matías dijo que "me desperté y dije qué pasó, cómo me voy a desmayar en la prueba. Y viene el papá de Marcelo Espina y dice, quédate tranquilo que quedaste. Y yo: ¿cómo voy a quedar si me desmayé?".

Por otra parte, hizo un repaso de su carrera en Europa: "Claudio Borghi me dio confianza y el equipo tenía un juego que me acomodaba. En otro equipos uno tiene que adaptarse. Al principio uno cree que es al revés, pero hay que adaptarse al estilo. Me costaban los cambios. Después fui aprendiendo y madurando futbolísticamente".

Finalmente destacó los jóvenes que ve con más futuro en su posición en el fútbol chileno: "Me gusta Joan Cruz. Encara, va hacia adelante y es hábil. (También) Me gusta cómo juega Marcelino Núñez. Le pega bien a la pelota y va hacia adelante".

"Son dos jugadores que me gustan mucho, ojalá sean centrados, profesionales y nos representen bien en la selección", cerró.

