El ex volante de los albos se refirió al partido entre albos y azules tras el empate de La Serena ante Unión Española.

El ex Milán tuvo un destacado partido ante los Hispanos y fue elegido como el mejor jugador de la cancha por TNT Sports.

Los Papayeros llevan cuatro partidos sin recibir goles: "Claramente es importante mantener el cero. Nuestro equipo tiene una idea de juego muy clara gracias a nuestro entrenador, así que esperamos llevarla a cabo y seguir mejorando, tenemos mucho margen de mejora todavía".

Pero el análisis también pasó por lo individual, y Fernández reconoció su mejoría. "Estoy contento. Gracias a Dios me he sentido cada vez mejor. Físicamente me he sentido bien, he entrenador bien. Así que contento por las sensaciones que he tenido dentro del campo de juego y por no tener molestias, porque eso es fundamental", explicó.

Finalmente, le envió buena vibra a Colo Colo de cara a su presentación en el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile. "Voy a estar mirándolo como hincha, deseándole lo mejor a Colo Colo", sentenció.