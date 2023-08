Matías Fernández reveló lo que le faltó para ser una figura mundial

Matías Fernández se alzó como el gran ídolo de una generación que creció viendo sus brillantes actuaciones en el Colo Colo de 2006. Ahora, y después de una carrera que talvez no cumplió con las expectativas de sus fanáticos, "Matigol" confesó lo que le faltó para llegar a la élite.

En una entrevista previa a su partido de despedida, el "14 de los blancos" reveló que siempre tuvo la intención de dar su 100% durante sus años como profesional.

"Lo di todo, puse todo de mi parte, me cuidé, traté de dar lo mejor y más allá que si alguien piensa que si pudo ser más o menos, siempre lo intenté. Uno siempre sueña en grande, con hacer una carrera aún mejor, pero soy un agradecido y no me puedo reprochar nada", aseguró en diálogo con TVN.

Matías también tuvo tiempo para opinar respecto a una de las grandes preguntas que han surgido durante el último tiempo y eligió al mejor jugador de la Generación Dorada.

"Es muy difícil elegir a uno porque cambian los tiempos, pero siempre he admirado a Arturo (Vidal) por cómo partió, en los lugares dónde jugó y en cada lugar dónde jugó, logró cosas importantes", aseveró Fernández.

Matías Fernández y su relación con Bielsa

No es ningún secreto que Matías Fernández fue uno de los regalones de Marcelo Bielsa durante su estadía en La Roja. Es en ese contexto que el exjugador de Colo Colo se refirió a una comentada anécdota con el DT.

Y es que durante un duelo clasificatorio para Sudáfrica 2010, el entrenador se hizo viral por un grito que es recordado hasta el día de hoy: "Qué pasa ahora Matías, siempre pasa algo", gritaba Bielsa, aparentemente a Fernández. Sin embargo, el jugador entregó su versión.

"En realidad yo creo que le gritaba al doctor, porque me habían cortado la oreja y me sangraba, entonces no podía entrar. El estaba tan tenso, el profe era intenso, y por eso grita", mencionó.