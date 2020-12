El ex Milán reconoció con el Mercurio que está feliz en el equipo en que fue formado.

El 14 de los blancos ha sido de los pocos rescatables de este 2020, Fernández no ha tenido problemas físicos y tiene confianza. Es por eso que, no tuvo problemas en firmas su extensión de contrato, en dodne comentó que hasta jugaría gratis. “De acá me sacan con carabineros”, aseguró al diario de circulación nacional.

Los hinchas tiene un verdadero romance con el ex volante del Villarreal y llenaron las redes con mensajes de cariño.

Cabe recordar que Miguel Pinto, Darío Melo, Juan Manuel Insaurralde, Julio Barroso, Carlos Carmona, Cesar Fuentes, Branco Provoste, Pablo Mouche y Esteban Paredes también finalizan vínculo el último día del 2020.

Los casos de Mouche y Provoste los más complicados, ambos jugadores podrían dejar el Monumental en los próximos días.

MAS MATIAS FERNANDEZ POR LA CHUCHA!!!! — sinho (@sinho_r10) December 24, 2020

ustedes levantan a EP, pero Matías Fernández es mucho más #Colocolino que el cabron ☺️#El14delosblancosesuncrack! — Konni Javii ✨ (@shaskonni) December 25, 2020

Matías Fernández es un enorme — vagabunda🐝 (@vagabunda24) December 25, 2020

Matias Fernandez, eres mi mejor regalo — Joaquin (@JoacoTorresP15) December 25, 2020