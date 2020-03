Los albos viajan hasta la cuarta región para intentar salir del mal momento que viven en el torneo 2020.

Siguen las malas en el Estadio Monumental, Matías Fernández no se pudo recuperar y se perderá el partido ante La Serena en un encuentro que tendrá el especial condimento de la participación de Jaime Pajarito Valdés en el los locales que buscan salir del fondo de la tabla. El ex Milán no logró superar las molestias en su rodilla que lo marginaron del partido ante Jorge Wilstermann por Copa Libertadores y quedó descartado para el encuentro ante los granates.

Fernández sufre de una sobrecarga en su pierna derecha, razón por la cual no ha podido entrenar con regularidad. Gualberto Jara tendrá un dolor de cabeza para armar el mediocampo, ya que Carlos Caroma está suspendido y se agotan las variantes para el entrenador. Se espera que Fernández esté recuperado para el duelo del día miércoles ante Athletico Paranaense por Libertadores.

Otras bajas que tiene Colo-Colo, son: Esteban Paredes, Iván Morales y Carlo Villanueva. Por su parte, Matías Zaldivia ya hace fútbol, pero aún no es considerado para ser nominado. Nicolas Maturana no es considerado por determinación técnica. Los hinchas reaccionaron a la baja por lesión de Matías Fernández:

Aquí están los citados para el duelo frente a La Serena 🏳️🏴🤟🏼 #VamosColoColo pic.twitter.com/4jeG20PN1U — Colo-Colo (@ColoColo) March 6, 2020

Echaron a Valdivia porque no jugaba, y trajeron a Matías Fernández,y... Espero mejore esto. — 🌟♥️ Boris Dicaprio 🤭👑💎🏳COLO-COLO🏴🇨🇱🏆🏆 (@Benkenobi1503) March 6, 2020

Matías Fernández no juega mañana, no importa cuando leas esto — Eʟ Jσ7α ✰🎈 (@jaimetorres_85) March 6, 2020





Hay más posibilidades q se vaya piñera a que juegue Matías Fernández — Camilo (@r3nunciaPinera) March 6, 2020