Matías Dituro reveló qué ocurrió con el celular que le lanzaron en el Estadio Monumental

El hecho se convirtió en tendencia mundial en los principales medios deportivos del planeta.

El arquero de Universidad Católica, Matías Dituro, detalló qué hizo con el teléfono que le tiraron los hinchas de Colo Colo en el clásico del pasado de febrero pasado que se jugó en el Estadio Monumental.

En conversación con socios de la UC, el argentino dijo que "el celular lo tengo en casa guardado. Está todo roto".

"La anécdota es que me lo tiraron, escucho como que golpea algo atrás mío, me doy vuelta, está en el aire desarmandose, me acerco y era un celular. Agarro, lo armo y hago como que hablo por teléfono pero sin saber la consecuencia, ni nada. Hago como que se lo doy a Valber -Huerta- y fue todo muy rápido", agregó.

Por último, señaló que cuando entró al vestuario tras el incidente, tenía su propio teléfono "lleno de memes" por la escena del celular, "fue terrible".