Matías Dituro golpeó la mesa de los hinchas de la UC que provocaron incidentes en San Carlos

El meta de Universidad Católica, Matías Dituro, habló de la jornada de violencia en un estadio donde hace años no se veían incidentes graves.

Los gravísimos hechos ocurridos en San Carlos de Apoquindo la tarde de este domingo, donde hinchas radicales se enfrentaron con violencia contra Carabineros, opacó el triunfo de Universidad Católica sobre O’Higgins.

Así lo reflejó Matías Dituro, portero cruzado, que tuvo fuertes encontrones con los violentistas encapuchados que llegaron hasta el estadio precordillerano.

“No puedo festejar como quisiera, realmente no estoy feliz, ya que la violencia no nos puede ganar. Todos queremos cambios y un mejor país, un país más justo, pero así no creo que sea la manera, menos rompiendo nuestra casa”, comentó en su cuenta oficial de Instagram.

“Espero de corazón que saquemos esto adelante, todos juntos y así volvamos a disfrutar del fútbol”, añadió el argentino.

Finalmente, Matías Dituro expresó que “agradecer muy sinceramente a nuestros compañeros de O’Higgins, profesionales ante todo, que pese a lo que sucedía, quisieron seguir jugando y eso es destacable”.