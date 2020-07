El portero de la UC es parte de una terna con Gabriel Arias y Augusto Batalla.

Matías DIturo es uno de los mejores jugadores de la Católica, su gran rendimiento ha provocado que varios clubes del continente pongas sus ojos sobre el golero. Ahora apareció el club brasileño Atlético Mineiro, adiestrado por Jorge Sampaoli.

De acuerdo a lo publicado por La Cuarta, el actual portero del elenco de Belo Horizonte, Víctor, finaliza contrato y Rafael, el suplente, no es del gusto del nacido en Casilda.

Según la misma información, la primera opción del ex estratega de la U fue Martín Campaña, de Independiente, no obstante, las negociaciones no han tenido frutos y por eso aparecieron otras alternativas, entras las que se cuenta Dituro.

A él se suman el arquero de Racing y la selección chilena, Gabriel Arias, y el actual portero de O'Higgins, Augusto Batalla.