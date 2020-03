Matías Cano rompió el silencio tras su violenta patada a Enzo Ruiz en el duelo ante La Serena

El arquero de Coquimbo Unido, Matías Cano, utilizó su cuenta de Instagram para comentar lo ocurrido en el clásico ante Deportes La Serena.

El clásico entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena del pasado fin de semana dejó una de las postales más salvajes que se hayan visto el último tiempo en el fútbol chileno.

La brutal patada del portero Matías Cano a Enzo Ruiz sigue dando que hablar. Y es que la imagen ha dado la vuelta al mundo y hasta el jefe de los árbitros chilenos, Enrique Osses, asumió el error de no expulsarlo con el VAR.

Las críticas también han afectado al mismo arquero de los "piratas", quien a través de una historia en su cuenta de Instagram se refirió al hecho, señalando que "no me genera orgullo ver tantas veces compartida con satisfacción la imagen que ya todos vieron".

"Tampoco me genera bronca que me traten de criminal o de mala leche con la liviandad que lo hacen detrás de un micrófono y de un teclado, porque me conozco y sé que jamás iría a lastimar a un colega", agregó.

El portero explicó a sus seguidores que se disculpó con Ruiz y dio detalles de por qué golpeó de esa forma a su rival.

"Cuando la pelota me pasó, lo único que atiné a hacer fue encoger las piernas para no impactar en su pecho con la planta de los pies y ahí se produce el choque", cerró.