El defensor de O’Higgins conversó con RedGol y contó que en la misma cancha le pidió perdón.

Consultado por la acción, Cahais aclaró que pasó en diálogo con el programa Redgoleta de RedGol. “Todo bien, son cosas del fútbol, gajes del oficio. Por suerte pude seguir jugando que era lo importante. Después del partido ya me dolía, cuando el cuerpo se enfrió, pero nada grave. Lo importante es que ganamos y que necesitábamos ganar”,

Además, reconoció que Matías Zaldivia “en el mismo momento me pidió disculpas, le dije que tranquilo, no pasa nada, son cosas del fútbol. Sabía que me había pegado, pero nos ha pasado a todos y quedan en la cancha, son situaciones del juego”.

Sobre la cuantía de la lesión, jamás temió una fractura, aunque pudo darse. “Me dolió, sentí el golpe, pero tenía la canillera. Sabía que era un golpe y no otra cosa más grave. Sí me dolía, pero se veía que no era grave”, reveló.

El ex Universidad Católica dijo que “veníamos de dos empates, con dos equipos complicados. Está a la vista el partido que le hizo Audax después a Católica, que le pudo ganar. No jugamos bien, pero el rival era complicado y nos conocía. Ahora nos encontramos con otro tipo de partido. Colo Colo con un muy buen equipo, con algunas ausencias y lo pudimos aprovechar después de la expulsión. El partido estaba parejo antes de eso, nos pusimos en ventaja, rápidamente empataron y se veía un partido difícil porque de mitad de cancha para arriba tienen gente que maneja muy bien la pelota”.