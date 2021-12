Mathías Vidangossy nuevamente desmereció la importancia de la vacuna

Mathías Vidangossy, ex volante de Deportes Melipilla, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su salida del equipo y también aclaró su postura sobre la vacunación contra el Covid-19.

Al ser consultado sobre las versiones que lo desvincularon por no vacunarse, Vidangossy explicó que "son polémicas de la nada".

"Mi contrato con el club terminaba ahí y el entrenador me hizo saber que no contaba conmigo, y lo agradecí por decírmelo a la cara, no muchos lo hacen de esa manera, fue respetuoso de su parte", explicó el ex Colo-Colo.

Sin embargo, reveló que no se ha vacunado por que "no es obligatorio" para jugar en el Campeonato.

"El tema de la vacuna, en su momento, pregunté si era obligación para jugar. Me dijeron que no lo era, no me vacuné, pero tengo entendido que ahora sí será obligación, y si es así, no tengo problema en vacunarme, no estoy a favor o en contra, pero si no hay obligación, no hay apuro", argumentó.

Debido a esa postura, profundizó por su decisión: "Siento que no es es relevante (vacunarme), para mí en lo personal, dentro de las cosas que he estudiado, y que sigo estudiando, y que tiene que ver con la recuperación de la depresión, comprendiendo el cuerpo humano. Somos muy ignorantes, y a medida que vamos aprendiendo, el poder lo tiene uno".

"Cuando terminé con el club, agradecí el respeto de todos, fueron respetuosos conmigo, quizás no validar mi postura, pero sí ser respetuosos. No vi malas caras ni que hablaran por detrás mío. A veces me molestaban, pero quedaba ahí. Teníamos conversaciones profundas que quizás les interesaba el tema. Eso se agradece", sentenció.

