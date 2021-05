El delantero tuvo una jornada de ensueño ante la UC en el triunfo de Melipilla por 2-0.

El futbolista reconoció hace unos años que lucha contra la depresión: “Nunca tuve tema con pedir ayuda. Pero el haber contado esto unos años atrás, me cerró muchas puertas. En muchos lugares no me querían contratar porque tenía un historial en el que dije que tenía problemas con la depresión, que era inestable. Yo quería que se abriera una puerta para poder transmitir este mensaje, esta nueva versión. Toqué muchas. Me llamaban y no se concretaba nada. Uno va entendiendo que el mensaje que entregué la vez pasada, si bien no tuve miedo a entregarlo, quizás no fue bueno, porque eso me cerró muchas puertas. Al fin se abrió esta puerta y la voy a aprovechar al máximo”, explicó en entrevista con el Diario La Tercera.

Sobre su renacer en la vida, el ex Colo-Colo, comentó que : “El día que dejé las pastillas empezó la transformación. Mi mente ya no siente miedo. Fue en Valdivia, ahí empezó este proceso. Fue un proceso solitario, de mucha lectura, de mucha humildad, de empezar a verse uno mismo. La depresión marca el enfoque que uno tiene. La mente se enfoca siempre en el pasado, en recuerdos, en nostalgia, en pena, en angustia, en que las cosas no salieron como yo quería. Si uno vive con la mente puesta en el pasado, eso te genera una depresión. Al final sabía que para mejorar esta depresión no tenía que seguir tomando pastillas, solo tenía que cambiar el enfoque de mi vida. Al final, una vez que uno se da cuenta de eso, empieza a cambiar ciertas verdades que a uno lo limitaban”.

“Soy una versión mucho más empoderada de mí mismo. Más sabia, más enfocada, con un control mental mucho mayor que antes. Transmito mensajes de empoderamiento, de que todo es posible. Este cambio, esta transformación, viene de cuando empecé a estudiar sobre la metafísica, la mente, las emociones. Igual demoró su tiempo, pero nunca me puse plazos”.