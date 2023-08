Más problemas: Brayan Cortés recibió denuncia por accidente de tránsito

Brayan Cortés no lo ha pasado del todo bien durante este 2023 y ahora nuevamente se encuentra en el ojo de la polémica. Ahora, por recibir una dura denuncia de una motociclista, quien acusó ser atropellada por el arquero y no recibir respuesta monetaria por los daños ocurridos.

El hecho en cuestión ocurrió el pasado 17 de agosto, cuando el futbolista dobló sin previo aviso en la esquina de Avenida Calera de Tango con San José de Nos. En ese momento, habría impactado a la motorista, identificada como Darlinz Gaete, quien sufrió algunas lesiones leves y grandes daños en su moto.

"Me dijo que estaba al tanto del presupuesto, se lo mandé y no lo molesté más. Resulta que hoy le mando el valor del presupuesto y me dice que no, que el presupuesto sale fuera de lo que él puede pasar y dijo que la culpa fue mutua, la responsabilidad de los dos. El presupuesto final de la moto es de $ 2.700.000 y, en este caso, lo que él está cubriendo me dijo que máximo un millón. Ni siquiera le cobré gastos médicos", acusó la mujer en diálogo con TVN.

Es importante destacar que Brayan Cortés se mostró preocupado tras el accidente y acompañó a la mujer hasta la llegada de la ambulancia que la traslado al recinto de salud más cercano. De hecho, se comprometió a cubrir los gastos, cosa que finalmente no ocurrió al ver el alto monto cobrado.

Desde el entorno del jugador acusan que la mujer adelantó por derecha y en una ciclovía, lo que habría ocasionado el accidente.

De esta manera, Brayan Cortés sumó un nuevo caso extrafutbolístico precisamente en un año que no ha sido el mejor para él en este sentido. Y es que actualmente se encuentra rotando en el arco de Colo Colo justamente por otro acto de indisciplina ocurrido anteriormente.