¿La UC ya es más grande que la Universidad de Chile?

Tras el título de la Supercopa conseguido en Concepción ante Ñublense a penales, se abrió el debate sobre quién sería más grande luego de que la UC pasara a la U en títulos si se consideran los de segunda división

Si se cuentan los títulos de segunda división, la UC pasaría al frente por uno.

Marcelo Espina, ex jugador, entrenador y gerente deportivo de Colo Colo, fue consultado en ESPN sobre el tema:

“No, porque yo creo que el tema de los títulos sí es importante para considerar si un equipo gana un terreno, pero me parece que además del tema de títulos, es qué tipo de títulos. La calidad es muy importante también, el tipo de títulos”, aseguró.

En esa misma línea, aseguró que los campeonatos largos tienen más valor que los corto: “Creo que, y me ha tocado de las dos maneras, para mí es mucho más importante un largo que dos cortos”. Al ser consultado sobre si el tetracampeonato de Colo Colo tenía menos valor por haber sido cuatro torneos cortos, aseguró que “No, pero me parece más importante uno largo que dos cortos, no es lo mismo ganar así. Ha habido equipos que ganaron torneos de invierno y no fueron campeones de liga al final”.

Para cerrar con el debate entre cruzados y azules, el ‘Calamar’ aseguró que “El tipo de torneo es importante y la importancia de los clubes lo marca la historia y la popularidad de los clubes y eso es lo importante. En popularidad, la Universidad de Chile tiene mucha más popularidad que la Católica y es evidente”, sentenció.

¿ES LA CATÓLICA EL SEGUNDO EQUIPO MÁS GRANDE DE CHILE? #ESPNFShowChile Nuestros panelistas analizaron el presente de Universidad Católica vs. la historia de los grandes equipos del fútbol chileno. Para ti, ¿le alcanza para destronar a la U? ¡Míralo por #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/cI5PzEW5W8 — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) November 20, 2021

PROGRAMACIÓN

Chile vs . Argentina

Martes 27 de enero

Horario por definir

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.