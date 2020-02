Martín Vargas le ofrece combos a Guarello y dice que le juntará la nariz con el culo

El ex boxeador chileno, Martín Vargas, dio una polémica entrevista donde amenazó con pegarle al periodista Juan Cristóbal Guarello.

Martín Vargas dejó la escoba al decir que tiene ganas de pegarle al periodista Juan Cristóbal Guarello, en una deslenguada entrevista que brindó al diario The Clinic.

El ex boxeador nacional, considerado uno de los mejores de la historia en ese deporte, dijo que “hay algunos periodistas que me ven en las peleas y agachan la cabeza como los burros. Es mejor que no me encuentre a Guarello porque le voy a juntar la nariz con el culo. Donde lo vea le voy a pegar”.

“Yo me saqué la cresta por este país y me pagaron con una moneda de dos caras. Todas las alegrías que le di a Chile y después ni se preocupan de uno. No me han dado nada. Yo hablo contigo porque sé que no eres periodista deportivo. Esos me destrozaban, son mala leche, se ensañaron conmigo, por eso los tengo vetados”, añadió.

Sobre el estallido social, Martín Vargas precisó que “no podemos estar peleando entre nosotros, ni robándonos las cosas entre nosotros. Todos queremos vivir tranquilos. En vez de saquear los negocios de la gente que se mata trabajando, tendrían que haber hecho cagar los Tag y todo eso que nos está robando”.

Finalmente, el ex pugilista señaló que “no he salido (a marchar), no tengo por qué. Además, tengo que cuidarme, si la gente me ve van a decir ‘este hueón está loco, ya anda gritando hueás’. Yo prefiero decirle las cosas como son a los políticos, si les tengo que tirar la caballería encima lo hago. Pero no tengo por qué salir a huear, es salir en vano, además, porque nadie va a ganar nada. El que va a ganar va a ser el rico”.