Martín Palermo tras caída con Unión: "Hay que elegir a los que estén comprometidos"

El entrenador de Curicó Unido, Martín Palermo, se refirió a la dura derrota ante Unión Española y acusó falta de compromiso de algunos jugadores curicanos.

Una dura derrota sufrió ayer Curicó Unido en una nueva fecha del Campeonato Nacional. El equipo del Maule recibió a Unión Española, y los hispanos se hicieron fuertes para golear por 4-2 al club tortero, lo que molestó profundamente al entrenador.

Y es que el DT de Curicó, Martín Palermo, reclamó que algunos de sus jugadores no están realmente comprometidos con el equipo. Por ende, indicó que para los próximos tres encuentros solo contará con los futbolistas que él reconozca que estén comprometidos.

"El equipo volvió a ser un elenco sin ideas con un comienzo bueno, pero eso no alcanzó. A partir de ahora es para los tres próximos partidos que quedan, elegir a los que estén comprometidos y quieran estar. Es la realidad, hoy es un enojo porque no siento que haya orgullo, que haya dignidad entre nosotros mismos de defender los mismos colores y que en la cancha se vea un equipo rebelado", señaló el argentino.

"El que no esté a disposición para eso, se hará a un costado y elegiremos a los que realmente quieran estar", manifestó tras caer ante Unión Española en el Estadio La Granja.

Con respecto a eso, señaló que "hay jugadores que no están en el nivel, hay rendimientos muy bajos, hay que tratar de recuperarlos; quizás otros están pensando en el futuro y obviamente otros quizás no están comprometidos con el equipo, con la institución, porque saben que no van a seguir".

"Es complejo, si uno se compromete a pensar lo que es entrar a una copa te ilusiona y eso te tiene que motivar el doble y si lo ves por el lado de estar pensando en una tabla ponderada donde te puedes sentir más condicionado, pero hay un grupo de muchos jugadores de experiencia, son los que tienen que saber afrontar el momento, no hay por qué no sacar esto adelante", complementó.

"Por algo fue mi decisión de venir, vi un plantel de jugadores, los partidos anteriores como estaban; pasamos por diferentes siuaciones que me tocó vivir y no poder contar con todo el plantel como hubiera querido (...) pero la entrega tiene que ser al cien por ciento, lo más importante es que tienen que representar a Curicó, eso tiene que estar reflejado en el equipo y la realidad es que hoy por momentos no se nota", agregó.

"En estos tres partidos trataré de darme cuenta y que los jugadores me demuestren quiénes son los que están para afrontar estos partidos que quedan por delante", concluyó.