Martín Palermo fue presentado como el nuevo entrenador de Curicó Unido

El entrenador argentino, Martín Palermo, fue oficializado como el nuevo DT de Curicó Unido, pero prefirió vestir un polerón gris antes que la polera curicana, muy similar a la de River Plate.

Gran espectativa generó en Curicó Unido la llegada del nuevo entrenador, el argentino Martín Palermo. Tras la repentina renuncia de Nicolás Larcamón hace algunas semanas, el ‘Titán’ será el nuevo director técnico del cuado maulino de cara a lo que resta de campeonato, donde se han metido poco a poco en la pelea por meterse en una copa internacional.

Finalmente, hoy fue presentado Palermo en los curicanos, pero un acontecimiento llamó la atención. El trasandino, que es el goleador histórico de Boca Juniors, llega a un cuadro que tiene una camiseta con los mismos colores que el archirrival xeneize, River Plate. Ante eso, el DT tomó la decisión de no ponerse la camiseta rojiblanca en su presentación, y se vistió con un polerón gris del club.

Así, sepultó inmediatamente los deseos de algunos de verlo con los colores del cuadro millonario. Y evitando todo tipo de polémicas por ese hecho puntual, prosiguió a responder las preguntas que la prensa tenía para él.

"Estoy muy contento de estar acá. No fue muy difícil en convencerme. Acepto los grandes desafíos y en mi carrera como entrenador busco los éxitos. Conociendo al fútbol chileno, en los tres años y medios que me tocó trabajar acá, me enfoqué en ello y estamos en un camino que hay objetivos importantes por delante, queremos conseguirlos", explicó.

"El equipo está en una posición muy buena. En eso tenemos que comprometernos entre todos, mirar para delante, la ciudad está acompañando al equipo y entre todos tenemos que apoyarnos y seguramente, al finalizar el torneo, podamos lograr el objetivo institucional", agregó.

Así, el entrenador se sentará en la banca de su segundo equipo en Chile, ya que entre 2016 y 2018 dirigió a Unión Española. También le tocó dirigir a equipos como Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz en Argentina, y en tierras mexicanas comandó la banca de Pachuca.

De esta manera, el debut oficial de Palermo con los curicanos se dará el próximo jueves en la fecha 21 del Campeonato Nacional 2020. Los torteros recibirán en el Estadio La Granja a Audax Italiano, para mantenerse en los puestos de arriba de la tabla de posiciones.