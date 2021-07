Martín Liberman feliz por el triunfo de Messi en Copa América

Martín Liberman, polémico periodista trasandino se mostró satisfecho por la obtención de la Copa América 2021 de su país ante Brasil y en su canal de Youtube comentó este triunfo albiceleste y puso énfasis en el rol que tuvo Messi en su selección.

"En ese llanto de Messi uno ve lo que significa para ellos este título. Los que cuestionamos a Messi en algún momento, siempre con respeto, hablando de fútbol, le reclamábamos una prestación diferente. Porque lo hacia todos los fines de semana en España", comenzó diciendo.

Luego agregó que "en la selección tenía lagunas y frustraciones. Y sus compañeros estaban en esa sintonía, pues miraba el suelo alicaído y el resto se contagiaba. En cambio el Messi de esta copa no permite crítica, a pesar de que hoy fue su peor partido, pues no siempre juega bien. Fue un gran líder terrenal, se vio más maduro".

Martín Liberman, polémico periodista trasandino se mostró satisfecho por la obtención de la Copa América 2021

Para cerrar, dijo que: "esta era la copa que más merecían ganar de todas. No es el mismo grupo que otros, hay formas y formas de ganar. Nunca brilló Argentina, nunca pasó por encima a sus rivales. Pero fue sólido, tuvo unos momentos de zozobras ante Ecuador y Colombia, el equipo que más lo dominó. Hoy era lógico que Brasil se iba a venir".

PROGRAMACIÓN DE LA COPA CHILE 2021

Partidos de ida de los cuartos de final.

Jueves 8 de julio.

Palestino - Colo Colo. Estadio Municipal de La Cisterna. 15:00 horas

Everton - Ñublense. Estadio Sausalito. 20:30 horas.

Sábado 10

Fernández Vial - Coquimbo Unido. Estadio "Ester Roa". 16:30 horas.

Partidos de vuelta

Domingo 11 de julio

Ñublense - Everton. Estadio "Nelson Oyarzún". 18:00 horas

Colo Colo - Palestino. Estadio Monumental. 20:30 horas.

Coquimbo Unido - Fernández Vial. Por programar.

Finalmente contó que "como vengo diciendo toda la copa y como sostuve toda la semana, era la copa más ganable de todas. Sin público, contra uno de los Brasil más flojos. No tiene nada que ver con su historia. No tiene estatura, no tiene una gran jerarquía individual. Es Neymar dependiente, ni siquiera tiene un 9 que haga goles".

PROGRAMACIÓN DE LA COPA CHILE 2021

Partidos de ida de los cuartos de final.

Jueves 8 de julio.

Palestino - Colo Colo. Estadio Municipal de La Cisterna. 15:00 horas

Everton - Ñublense. Estadio Sausalito. 20:30 horas.

Sábado 10

Fernández Vial - Coquimbo Unido. Estadio "Ester Roa". 16:30 horas.

Partidos de vuelta

Domingo 11 de julio

Ñublense - Everton. Estadio "Nelson Oyarzún". 18:00 horas

Colo Colo - Palestino. Estadio Monumental. 20:30 horas.

Coquimbo Unido - Fernández Vial. Por programar.