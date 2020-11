El polémico periodista habló sobre la salud del ídolo de Argentina.

El mundo del fútbol estuvo atento a lo que pasa con el "Diego", cabe recordar que El 10 fue intervenido con éxito, tars aquello Liberman hizo un fuerte llamado:

"Diego es nuestro prócer, es nuestro ídolo, es nuestro héroe, nuestra bandera, es el tipo que nos defendió ante el mundo, es el que les ganó a los ingleses, es el del gol con la mano, es el del Mundial del 94’, Diego es todo eso para nosotros", lanzó el colorado.

Liberman no se detuvo ahí y aseguró que Maradona es casi un superhombre. "Su salud es muy frágil, pero al mismo tiempo es Ironman, porque cualquier ser humano como ustedes o como yo, ya no estaríamos en este suelo para contarlo".

"Ha pasado por muchas cosas y, al mismo tiempo, puede con todas las cosas que, seguramente, la mayoría no podría: desde un hematoma subdural, pasando por un baipás gástrico, paros cardiacos, adicciones. La verdad, es indestructible porque tiene un organismo que no es el promedio de la humanidad, de lo contrario ya no estaría con nosotros", agregó.

Liberman señaló que "hablé con el médico de Maradona anoche, después de la operación, y me dijo que Diego estaba perfecto, que hablaba con criterio, con capacidad cognitiva y tenía plena consciencia de todo lo que había sucedido. Si todo sigue igual, pasará a ser otro de los recuerdos".

"Tenemos que decir la verdad, tenemos que decir que Diego no está en condiciones hoy para asumir un rol protagónico de lo que significa ser un entrenador del fútbol profesional, que está siendo usado, que no tiene consciencia de lo que pasa en sus redes sociales, que Maradona internado en la clínica y, a pocas horas de ser operado del cerebro, en simultaneo su cuenta de Instagram había publicidad de habanos".

"Su entorno debe cambiar de forma urgente, que debe ser reducido por sus hermanos, hijos y nadie más. Ni siquiera a sus ex esposa. Su abogado debe dejar de pensar en los negocios (…) hay que decir la verdad, Diego no está en condiciones de hacer nada de los que está haciendo, su prioridad deber ser su salud, porque Diego parece un abuelo de 80 y tiene 60: camina muy despacio, tiene dificultades para expresarse, vive tomando medicamentos, tiene trastornos de ansiedad, depresivos, entre otras cosas", complementó.

Para cerrar, Liberman reflexionó al respecto y pidió a la familia que eviten exponer a Maradona. "Llegó el momento que sus hermanos e hijos tomen el control de la situación, que saquen a sus ex mujeres y su actual abogado. Diego, por suerte, está teniendo una chance más, que ninguno de nosotros tendría".