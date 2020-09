Muy enfadado se encuentra el periodista Martín Liberman luego que Fox Sports Argentina fuera comprado por la cadena Disney.

El polémico periodista se manifestó a través de las plataformas digitales: “Invertís en la compra de la contra por dos razones: 1. Potenciarla; 2. Destruirla…Claramente optaron por la opción 2. ¿No puedes con ellos? Entonces destrúyelos. Van en ese camino, lo están logrando”, sostuvo este martes en Twitter.

Lo que molestó aún más al comentarista fue la fusión entre Espn y Fox Sports, con la incorporación de rostros como Sebastián Vignolo, Mariano Closs y Diego Latorre.

Respecto a si también se pasaría a comentar en Espn, indicó en El Clarín que “No lo sé, porque nadie habló conmigo. Por eso te digo que no tengo nada en contra de la empresa. Nunca hablé con ellos. Quizás son ejecutivos o productores excelente, no lo sé".

Liberman está sin programas en en Fox Sports desde que se concretó la compra: “Quieran o no, hace 23 años este paparulo inauguró un canal que se convirtió en el canal más importante de la región“, lanzó en su programa Liberman Online de Radio Mite.

“Lo mínimo que merezco es respeto, no yo, todos los que hicimos o hacemos el canal. No lo hemos tenido (…) No voy a preguntar si soy parte del proyecto para decir que no me gusta lo que veo. Las formas y ser serios es inalterable”, cerró.