Martín Liberman disparó sin filtro tras suspensión del Brasil-Argentina

El periodista argentino, Martín Liberman, calificó de “impresentable” la polémica suspensión del partido entre Brasil y Argentina por Eliminatorias.

Argentina visitó Sao Paulo para chocar con Brasil en la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y tras el pitazo inicial el partido no duró mucho producto de un tremendo papelón que ha dado la vuelta al mundo las últimas horas. Lo que hizo explotar a Martín Liberman.

Autoridades sanitarias del Gobierno brasileño entraron a la cancha para sacar a cuatro jugadores argentinos. Se trata de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, quienes juegan en Inglaterra y fueron acusados de mentir en la declaración sanitaria jurada que hicieron al ingresar al país.

La drástica determinación tomada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil dejó un tremendo escándalo. Motivo por el cual el enfrentamiento entre la “Verdeamarelha” y “Albiceleste” tuvo que ser suspendido. Lo que no gustó nada en Argentina.

Y uno de los que mostró todo su enojo por la situación fue el periodista deportivo Liberman, quien usó su cuenta de Twitter para expresar su malestar. “El problema son las excepciones. Los organismos de salud están por encima del fútbol”, comenzó.

“¡El problema es que las reglas no son claras para todos! Ahora… si los dejaron entrar a Brasil, que los dejen jugar. Si no los dejaban entrar, me parecía lógico. Los futbolistas no son inmunes”, complementó.

“La burbuja de la Conmebol funciona a la perfección hace un año. Pero los viajes continentales son un problema. Y para mí sin duda, las normas sanitarias de un país están por encima de todo. Pero esto es una desprolijidad total. ¡Los hubieran deportado al llegar! ¿Falsearon algo?”, siguió.

Para finalizar, se sinceró y reconoció que “la verdad es que todo esto es impresentable. Si les prohibían jugar antes del partido vaya y pase, ¿pero ahora? ¿Con el partido empezado? Impresentable”.