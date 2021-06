Martín Liberman alucinó con la Selección Chilena: “Era el Chile de 2015 o 2016”

El periodista deportivo argentino llenó de elogios a la Selección Chilena y sus referentes por el gran nivel ante Argentina.

La Selección Chilena rescató un punto tras igualar 1-1 con Argentina en Santiago del Estero por la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Un positivo resultado para el debut de Martín Lasarte en la banca nacional, mientras que al otro lado de la cordillera regresan los cuestionamientos.

Ante eso, el destacado periodista argentino, Martín Liberman, analizó la igualdad entre ambas escuadras en su canal de Youtube. Y empapó de halagos a La Roja, encabezados por la Generación Dorada con Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Gary Medel y Claudio Bravo.

"El equipo argentino, cuando es el rival el que tiene la pelota, y le toma la espalda a los mediocampistas como De Paul y Paredes, la pasa mal. Y hoy le volvió a suceder porque en frente había un equipo muy experimentado. Es verdad que no está pasando su mejor momento, pero era el Chile del 2015 o 2016. Con Bravo, Isla, Mena, Medel, Aránguiz, Alexis y Vargas”, comenzó.

“Llama la atención ver al seleccionado que ahora dirige Lasarte en ese lugar de la tabla con ese nivel de jugadores y con este nivel de prestación. Hoy Chile estuvo mano a mano con Argentina, porque el partido fue parejo, y Argentina por momentos es un equipo anárquico que a ratos depende pura y exclusivamente de lo que haga Messi”, complementó.

Con respecto a la jugada que terminó en gol para la Albiceleste, Liberman indicó que “para mí fue penal lo de Maripán, no tengo dudas. ¿Hubo intención del central chileno de derribar a Lautaro? No. ¿Es penal? Sí, se lo llevó puesto y ahí la intención pasa a segundo plano. Y Quizás no era justo que Argentina pasara a ganar porque era un partido parejo”.

Tras eso, los elogios fueron para el “Niño Maravilla”. “Ahí, más allá del resultado parcial, la figura era Alexis Sánchez. Era el mejor del match, y termina siendo él el que aprovecha un pelotazo notable de Aránguiz y una intervención fantástica de Medel. Es el que empuja para encontrar la paridad y darle lógica al partido con el 1-1”.

“Cuando la pelota la tenía Chile la jugaba muy bien con Aránguiz, con Alexis muy metido, Vargas no estuvo mal y Meneses muy flojo, entonces a Alexis le faltó un poco de complicidad”, agregó.

Para finalizar, detalló que “Chile tiene que estar contento por lo que hizo. Porque mostró un rasgo muy parecido al equipo que tantas alegrías le dio. Un equipo combativo, con coraje y buen futbol. Vi en un nivel muy alto y rápido a Alexis Sánchez. Me gustó Vargas y parece que después tuvo algunos problemas”.

“Aránguiz con su criterioso manejo de mitad de cancha, Medel una fiera en el fondo, Isla con la capacidad que le conocemos y Bravo muy sólido. El empate le deja un gusto más positivo a Chile y Argentina debe pensar en cómo armar un equipo con identidad”, concluyó.