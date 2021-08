Martín Liberman, polémico periodista trasandino utilizó en su espacio radial, en dodne señaló que no le cree del todo a la "Pulga" respecto a su amor por el cuadro culé.

"La guita (plata) y lo deportivo estuvo antes. No le quiso regalar ni un euro al Barcelona. Quería guita y en buena ley, es de él", señaló

Al ser consultado si es "anti Messi" indicó que "me dan risa. Messi es lo más grande que le pasó al Fútbol Club Barcelona y a la liga española con Cristiano Ronaldo. Es un revolucionario. Le dio tres Champions League".

"No se quería quedar. No le creo a Messi. El quería competir y en el Barcelona no podía. Él quiso esto", complementó.

Messi ya esta en Paris. El Barcelona es un recuerdo. Creo que necesitaba este cambio. Tendrá que ganar la champions.



Los espero en mi canal de @YouTubeEspanol https://t.co/M9LhX6CHeU pic.twitter.com/SpqBfBc9V3 — Martin Liberman (@libermanmartin) August 12, 2021

"Estoy encantado de que Lionel Messi haya elegido unirse al París Saint-Germain y estamos orgullosos de darle la bienvenida a él y a su familia a París. No ha ocultado su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel y ganando títulos, y naturalmente nuestra ambición como club es hacer lo mismo. La incorporación de Leo a nuestra plantilla de clase mundial continúa con una ventana de transferencias muy estratégica y exitosa para el club. Dirigidos por nuestro extraordinario entrenador y su cuerpo técnico, espero que el equipo haga historia junto a nuestros aficionados de todo el mundo", dijo Nasser Al-Khelaifi, Presidente y Director General del Paris Saint-Germain