Martín Lasarte, estratega de la roja de todos habló con los medios tras la derrota por la cuenta mínima ante Brasil.

Sobre Neymar, dijo que: "Es como hablar de los grandes jugadores como Messi o Cristiano. Lógicamente los tienes como rivales pero no puedes dejar de admirar sus cualidades y su calidad. Desde ese lugar es un privilegio enfrentar a equipos con jugadores de ese tipo".

Machete explicó que para este certamen porbó algunos jugadores nuevos: "Hay algunos jugadores que han ido sumando minutos, en algunos casos pocos y en otros no compitieron, pero entrenaron y vivieron lo que es una Copa América para enfrentar estas selecciones con su poderío. Desde ese lugar nos vamos recompensados en lo que significa tener una mayor cantidad de futbolistas que acompañen y lleven la mochila pesada de los que nos queda de Clasificatorias".

El charrúa valoró el esfuerzo mostrado por sus dirigidos: "Estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Alexis (Sánchez) sabía que no iba poder, y sin embargo hizo un esfuerzo porque no quería dejar a sus compañeros afuera. Lo pongo a él como ejemplo porque se lesionó, pero así podría ir enumerando. Eso se ha ido contagiando, y de alguna manera no vale mucho, pero habrá mucho hincha chileno que me va a entender".

Además se le preguntó si la ANFP le habría puesto como piso llegar a semifinales de Copa América. "A mi nadie me planteó eso, y si lo hicieron así obviamente no llegamos. Hace un mes nadie conocía a Ben Brereton, nadie sabía quien era. También teníamos una serie de problemas internos muy duros y graves que hoy están solucionados. Hay que mirar un poco más adelante. Nadie me planteó esa situación, sí que tenemos que clasificar al Mundial y de eso me hago cargo", aseguró Lasarte.