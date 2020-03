El ex entrenador de la U y la UC se refirió a la posiblidad de dirigir al Cacique.

El estratega uruguayo Martín Lasarte abrió la opción de dirigir en el Monumental, afirmando que ahora está en condiciones de conversar con Blanco y Negro. Además tuvo palabras para las declaraciones de Marcelo Espina, quien aseguró que el ‘Charrúa’ no le respondió los mensajes.

“Se comentó que podría llegar a Colo Colo. En ese momento yo no estaba en condiciones para tomar el club, y con todo esto de la pandemia hubiese sido imposible, pero no fue otra cosa”, comenzó diciendo en diálogo con La Cuarta.

“Nunca se trató algo en concreto. Sabía que mi nombre estaba ahí, porque tengo amigos. Y a la persona que conozco le dije en ese momento que no me tomaran en cuenta, porque yo no estaba para salir al extranjero por la gente allegada a mí”, agregó.

Pese a esto, no descartó llegar al Popular y expresó que “ahora es otro tema, porque puedo y es una opción. Pero primero hay que solucionar el tema del coronavirus. Pero sí, me seduce y me gusta el proyecto, lógicamente lo pensaría”.

“No sé si Espina me habrá llamado. Yo me mensajeé con Harold Mayne-Nicholls, pero nunca hablamos de nada en concreto, ni de proyecto, ni dinero”, sentenció.