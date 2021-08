Martín Lasarte reveló que jugador chileno podría haber llegado al PSG

El técnico de la Selección Chilena, Martín Lasarte, reconoció que hay varios jugadores que tienen lo necesario para jugar con Messi y compañía.

La gran preocupación en la actualidad para Martín Lasarte se basa en la condición física de Alexis Sánchez. Sin embargo, el técnico de La Roja sigue optimista para enfrentar la compleja triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Y en conversación con RedGol el técnico uruguayo se refirió al escenario del fútbol mundial y se la jugó con un extra. Esto porque reconoció que un jugador chileno podría integrar la increíble plantilla del Paris Saint-Germain, donde hoy causa furor Lionel Messi.

El ex técnico de la U y la UC se tiró con todo. "De todas maneras hay algún jugador que creo que perfectamente podría haber jugado esta temporada en el PSG, en el Barcelona o en un equipo así. Él ya lo sabe", reconoció.

"Sí, alguno podría jugar. Está claro que si esta situación se daba hace ocho años, por decir algo; habría no uno, muchos que podrían haber jugado", complementó haciendo alusión a los referentes de la Generación Dorada de la Selección Chilena.

"Hoy las circunstancias y el recorrido de muchos hacen que quizás lógicamente la posibilidad de que se dé una situación de estas es menor. No por sus cualidades, si no que porque están en una edad es más difícil", advirtió “Machete”.

"Todavía es joven y cuenta con una serie de pautas que lo hacen merecedor de eso. Es un pensamiento que compartimos varios acá (en la selección)", continuó el estratega campeón con Universidad de Chile, prefiriendo guardarse el nombre del jugador.

"En un momento lo comentaré, no me parece hacerlo hoy. Para afuera quedas precioso, pero mañana lo lee él o alguien se lo comenta, y no sé si será tan bueno. Pero de repente comentárselo a él en un momento", concluyó.