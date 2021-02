Martín Lasarte pone la vara alta: “La generación dorada tiene mucho por dar”

El nuevo técnico de La Roja, Martín Lasarte, reconoció que los jugadores “están en condiciones de pelear la clasificación” a Qatar 2022 junto a los jóvenes.

El director técnico de la Selección Chilena, Martín Lasarte, comentó lo que serán los próximos desafíos que se vienen para el combinado nacional. También se refirió a los jugadores que pretende convocar, reconociendo que hay hay gente joven que podría sumarse al camino para buscar clasificar al Mundial de Qatar 2022.

"Me nombras a Bravo, Isla, Medel, Aránguiz, Vidal, Sánchez, Vargas y creo que ellos y muchos jugadores de la generación dorada tienen todavía mucho para dar. No me parece que sea el momento para no contar con ellos", señaló el DT uruguayo en conversación con El Mercurio.

De igual manera, el ex estratega de Universidad de Chile y la UC reconoció que en nuestro fútbol "hay jugadores jóvenes en distintos puestos que nos pueden ayudar a esa regeneración".

Siguiendo con la generación dorada, “Machete” reconoció que los jugadores de La Roja tienen lo necesario para ir a la próxima cita planetaria. "Este grupo, los jugadores que llevan más tiempo y que han conseguido cosas muy importantes para Chile, más una cantidad de jugadores jóvenes, están en condiciones de pelear la clasificación".

"Hace falta tener la fortuna de que todos estén acondicionados, que jueguen más a menudo en sus clubesm que estén sanos, sin lesiones. Creo que está la posibilidad cierta de clasificar, de lo contrario no hubiese tomado este desafío", añadió.

Sobre el juego que pretende alcanzar en su papel de entrenador de La Roja, el ex Nacional de Montevideo fue claro. "Me gustan los equipos equilibrados, que defiendan y ataquen bien. Ensanchar la cancha cuando se tiene el balón, atacar por fuera. Que sea un equipo que tenga alternancia: que ataque por un lado, por el otro, por dentro y por fuera, que juegue combinado”.

“Que en algún momento presiones alto, que sea intenso arriba para robar balones y en otros momentos, si el resultado no nos está favoreciendo, retraernos un poco para que el rival nos dé espacios", finalizó.