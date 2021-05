Martín Lasarte aseguró hace pocos días que para la Copa América tendría en mente utilizar un equipo mixto, donde jugadores que habitualmente no tienen grandes posibilidades para jugar por la Selección Chilena en partidos oficiales, y así se transformen en opción de cara a la gran prioridad: clasificar al Mundial de Qatar 2022

Es en ese contexto en donde el DT uruguayo tiene en cuenta a el "inglés" Ben Brereton, delantero del Blackburn Rovers y cuya madre nació en Chile, por lo que está habilitado para la Roja y pese a que jugó en las selecciones juveniles de Inglaterra no hay problemas.

Ben Brereton possibly being called up by Chile & Flo-Rida singing for San Marino at Eurovision is enough for today I feel